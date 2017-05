GG-Blitzaktion: Gewinnt 3x Civilization 6

PC Linux MacOS

Seit 1991 kommen Strategie-Fans auf PC um eine Spielereihe im Prinzip gar nicht herum:Globalstrategie-Serie. Neben dem einen oder anderen Serienableger wie, der wie eine Quasi-Fortsetzung zuwirkte, hat es die Kernreihe mittlerweile auf den sechsten Teil gebracht. Civilization 6 (im Test ) heißt das Strategie-Epos, in dem ihr euch von den Anfägen der menschlichen Zivilisation bis ins die Gegenwart entwickelt, aufbaut, kämpft und euch an diplomatischen Absprachen mit den Nachbarländern versucht, was das Zeug hält. Der Grafikstil ist ebenfalls neu und ist, ohne den seriösen Ansatz der Reihe zu gefährden, cartoonlastiger ausgefallen als in den Vorgängern.Gleich drei unter euch können jedenfalls Civilization 6 in unserer heutigen Blitzaktion abstauben. Konkret geht es um drei Codes für Valves Online-Plattform Steam, mit den ihr das Strategiespiel in vollem Umfang auf eure Festplatten spülen und im Anschluß daran unzählige Stunden spielen könnt. Wenn ihr einen der Steam-Keys gewinnen möchtet, hinterlasst einfach einen Kommentar unter dieser News-Meldung, in dem ihr uns sagt, dass ihr Civilization 6 gewinnen wollt. Das müsst ihr bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Samstag, den 13. April 2017 um 23:59 Uhr tun, um eure Gewinnchance zu wahren.Im Lostopf, aus dem wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip ziehen, landet ihr aber nur, wenn ihr als registrierter User postet. Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion sowie der Versand des Steamkeys an die drei Gewinner erfolgt im Laufe des Montag Vormittag.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!