Starfighter Origins: Darum kein Test

PC XOne PS4

Wir haben seit dem offiziellen Launch Nachbesserungen abgewartet, uns nun aber gegen einen Test entschieden. Stattdessen die deutliche Warnung: Wer momentan die rund 20 Euro einsetzt, investiert in ein unfertiges Weltraumspiel mit unsicherer Zukunft.

Weihnachten, Ostern und Kanzlerins Geburtstag schienen dieses Jahr auf denselben Tag zu fallen. Zumindest für unseren Tester Mick Schnelle. Denn für den 18. April war der Release von Starfighter Origins angekündigt. Der Weltraumshooter im Stil von Wing Commander sollte laut Entwickler unkomplizierte Action und das Gefühl der Genreklassiker aus den 90er Jahren zurück auf den PC holen. Da sich Mick gedanklich immer noch als Raumpilot in den 90ern wähnt, fiel ihm die Aufgabe zu, sich auf Patrouille zu begeben.

Und so kam es, dass er bereits während der Betaphase durchs All düste und dem 18. April entgegenfieberte. Der Tag kam und mit ihm die Verschiebung: Das Entwicklerteam, das im Wesentlichen aus einem jungen Mann namens Shaun Williams besteht, vertröstete die Fans auf ein paar Tage Verschiebung. Und tatsächlich, fünf Tage später erfolgte die Startfreigabe.

Doch was über den Monitor flimmerte, erinnerte eher an eine Betaversion im Early-Access-Stadium als ein fertiges Spiel. Liefen die Tutorialmissionen noch halbwegs rund, so kamen mit der Kampagne die Probleme. Von Mission zu Mission wurden die Fehler häufiger. Immer wieder ungern gesehen: der unmittelbare Rücksturz auf den Desktop. Knapp gefolgt vom Versagen der Steuerung, die urplötzlich nur noch den Blickwinkel veränderte, statt die Flugrichtung. Dazu ein paar optische Schmankerl wie das grelle Aufblitzen des gesamten Bildschirms bei jedem einzelnen Schuss.

Auch spielerisch ist Starfighter Origins alles andere als ausgereift. Die Missionen wirken wenig ausbalanciert. Selbstverständlichkeiten wie kommandierbare Wingmen fehlen. Den Mehrspielermodus versprach Shaun Williams frühestens für Ende des Jahres. Im Juni sollen immerhin weitere Kampagnenmissionen folgen, die die spärlichen 13 Einsätze erweitern sollen.

Warum wir den Test verschieben (bis zumindest technisch nichts Größeres zu beanstanden ist) und nicht einfach den Status Quo verreißen? Weil optisch wie auch spielerisch in Starfighter Origins viel Potential steckt. Aber man merkt leider deutlich, dass da letztlich ein Einzelkämpfer tapfer sein Spiel entwickelt. Wahrscheinlich auch noch mit knappem Budget, denn die Kickstarter-Kampagne von 2015 scheiterte.