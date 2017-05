Slightly Mad Studios arbeitet möglicherweise an einem Fast-and-Furious-Spiel

PC XOne PS4 Linux

Bild stammt aus Fast & Furious 8

Dass Slightly Mad Studios neben der Rennsimulation Project Cars 2 (Preview) aktuell noch ein weiteres Projekt in der Entwicklung hat, wurde bereits im vergangenen Monat vom CEO Ian Bell angeteasert. Weitere Details wurden dazu zwar bisher noch nicht verraten, eine kürzliche Ankündigung des Studios sorgt allerdings schon für einige Spekulationen unter den Fans.

So gab Bell jüngst bekannt, dass Slightly Mad Studios einen Deal für ein „Hollywood-Blockbuster-Franchise“ unterschrieben hat, der die Entwicklung mehrerer Spiele umfasst. Die Entwickler wollen darüber zwar erst in einigen Monaten sprechen, allerdings spekuliert die Community bereits, dass es sich hierbei um The Fast and the Furious handeln könnte. Vermutet wird, dass der Deal durch die bestehende Partnerschaft zwischen Slightly Mad Studios und Bandai Namco Entertainment zustande kam. Da die Japaner in der Vergangenheit bereits mit dem besagten Franchise zu tun hatten und Bell in einem weiteren Beitrag bestätigte, dass der noch unbekannte Titel „in gewisser Weise“ mit Rennspielen zu tun hat, liegt der Gedanke gar nicht so fern. Sobald die Entwickler konkreter werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.