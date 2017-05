Overkill's The Walking Dead: Release erneut verschoben / Livestream-Event nächste Woche

PC XOne PS4

Im Jahre 2014 kündigte der Entwickler Overkill Software (Payday 2) im Rahmen der gamescom sein nächstes Projekt Overkill's The Walking Dead an. Ursprünglich sollte der Koop-Shooter bereits im vergangenen Jahr erscheinen, wurde allerdings schon im Januar 2016 in die zweite Jahreshälfte 2017 verschoben. Doch auch dieses Jahr wird daraus wohl nichts. Wie es nun heißt, soll der Titel erst irgendwann in der zweiten Hälfte 2018 das Licht der Welt erblicken.

Gemeinsam mit Skybound Entertainment habe man entschieden, den Produktionsplan zu erweitern, damit der Titel „sein volles Potential entfalten kann“, heißt es in dem Statement. Man möchte den Fans auf der ganzen Welt eine „unvergessliche Erfahrung“ bieten und das Spiel „auch in den Jahren nach dem geplanten Launch mit hochqualitativen Inhalten versorgen“.

Am 10. Mai, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) wird der Publisher Starbreeze auf Twitch das Livestream-Event „Starstream“ veranstalten, bei dem euch erste Eindrücke, Previews, Interviews, Trailer und Ankündigungen unter anderem zu Overkill's The Walking Dead, Psychonauts 2 und System Shock 3 erwarten. Mehr dazu findet ihr unter dem Quellenlink.