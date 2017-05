Tekken 7: Goldstatus erreicht / Video von Digital Foundry mit VR-Szenen / PS4-Version läuft mit 900p

PC XOne PS4

Das kommende Prügelspiel Tekken 7 ist fertig. Dies gab der Brand und Community Advisor Mark Julio jüngst via Twitter bekannt. Damit dürfte der geplanten Veröffentlichung Anfang nächsten Monats nichts mehr im Wege stehen. Die britischen Kollegen von Digital Foundry haben darüber hinaus ein neues Video zu dem Titel veröffentlicht, in dem sie unter anderem ein paar technische Details zur PS4-Version verraten und auch einige VR-Szenen zeigen.

Wie es in dem Beitrag heißt, handelt es sich bei den gezeigten Szenen um die Master-Version (also im Grunde fertige Fassung des Spiels) für die PS4. Auf der Sony-Konsole wird der Titel laut der Redaktion wohl in puncto Auflösung keine nativen 1080p erreichen, sondern nur 900p bieten - ein Kompromiss, um im Spiel jederzeit flüssige 60 Bilder pro Sekunde zu garantieren. Tekken 7 wird ab dem 2. Juni 2017 für PC, Xbox One und die PS4 / PS4-Pro erhältlich sein.