Iron Harvest: Entwickler King Art fragt nach eurem Wunsch-RTS

PC XOne PS4

Das deutsche Studio King Art Games entwickelt derzeit das Echtzeitstrategiespiel Iron Harvest. Dieses spielt in einer alternativen Vergangenheit der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, in der hausgroße, stählerne Kampfläufer auf den Schlachtfeldern eingesetzt werden. Laut bisherigen Verlautbarungen soll sich das Spiel an Echtzeittiteln wie Company of Heroes oder Men of War orientieren. Dabei scheinen die Entwickler aber aktuell die spielmechanischen Details noch mal mit den Communitywünschen abgleichen zu wollen und bitten euch zur Online-Umfrage.

In der auf Englisch gestellten Umfrage werden unter anderem Fragen zu wünschenswertem Umfang einer Singleplayer-Kampagne und euren Vorlieben hinsichtlich Multiplayer- oder Singleplayer-Inhalten in Echtzeitstrategiespielen gestellt. Auch der Wunsch nach Basenbau und Tiefgang auf taktischer Ebene wird abgefragt, wie auch Fragen zu eurem generellen Spielverhalten, beispielsweise der typischen Dauer eurer Spielsessions. Ihr findet den Link zur Umfrage in den Quellen unter dieser News. Iron Harvest soll noch in diesem Jahr für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.