Adventure-Neuerscheinungen KW 18: Grusel, Retro & ein Indie-Hit-Nachfolger

PC XOne PS4 WiiU Linux MacOS

World to the West ab 18,90 € bei Amazon.de kaufen.

Jede Woche erscheinen unzählige Spiele aus dem Adventure-Genre. Damit ihr auf GOG oder Steam zumindest ein wenig den Überblick behaltet, gibt es hier ab sofort einen User-generierten wöchentlichen Rückblick zu den wichtigsten Adventure-News und -Neuerscheinungen.

World to the West

Ein Action-Adventure basierend auf Comics aus dem europäischen Raum erwartet euch in World to the West, dem Nachfolger des bekannten Indie-Hits Teslagrad von Rain Games. Ihr seid als eine von vier Hauptfiguren – Lord Clonington, der Muskelmann, Knaus, der Waisenjunge, Lumina, die Teslamantin und Miss Teri, die Geistbeugerin – auf der Flucht vor einer dunklen Prophezeiung und reist quer durch einen ganzen Kontinent zu einer vergessenen Zivilisation. Jeder der vier Helden kommt aus einer anderen Nation und hat seine ganz eigenen Ziele und Fähigkeiten. Kampf- und Rätselpassagen wechseln sich in dem Top-Down-Adventure mit erzählenden Zwischensequenzen ab, wobei ihr Kämpfe auch durch Diplomatie umgehen könnt.

World of the West, ein comicartiges Action-Adventure für PC und Mac, nicht vertont, aber mit deutscher Übersetzung, für rund 20 Euro bei GOG oder bei Steam.

Nancy Drew - Message in a Haunted Mansion

Bereits im Jahr 2000 erschien das dritte Adventure der Nancy-Drew-Reihe auf dem amerikanischen Markt für PC und Gameboy Advanced. Nun hat Hersteller HeR Interactive das 3D-Adventure leicht überarbeitet neu veröffentlicht. Basierend auf dem gleichnamigen Roman der Mädchen- und Jugendbuch-Serie schlüpft ihr in die Rolle der Nancy Drew. Diese hilft ihrer Freundin Rose dabei eine frisch erworbene alte Villa in der Nähe von San Francisco zu renovieren und in eine Pension umzubauen. Doch als es im Haus während der Arbeiten immer wieder zu Unfällen kommt, macht sich Nancy auf die Suche nach den Ursachen der mysteriösen Zwischenfälle. Durch das Untersuchen des Hauses und Gespräche mit den Personen, die bei der Renovierung helfen, kommt ihr dem Geheimnis Stück für Stück näher.

Nancy Drew - Message in a Haunted Mansion, ein Story-Adventure auch für Kinder, aber nur auf englisch, für rund zehn Euro bei Steam.

Chronicle of Innsmouth

H.P. Lovecraft trifft auf LucasArts-Adventure. Das war die Devise der beiden Indie-Entwickler Umberto Parisi und Amedeo Vasaturo. In Chronicle of Innsmouth rätselt ihr euch vor Retro-Pixelkulisse in klassischer Point-and-Click-Manier durch das verschlafene Nest Innsmouth in Neu England, USA. Der Ort steckt voller Geheimnisse über vergangene, mysteriöse Geschehnisse um einen religiösen Kult. In den waren scheinbar eure Ahnen bereits verwickelt. Ihr macht euch nun auf die Suche nach Antworten und geratet dabei immer wieder in gruselige, groteske und paranormale Situationen.

Chronicle of Innsmouth, ein Retro-Adventure im Stile der LucasArts-Adventures mit einer gehörigen Portion Horror, für rund acht Euro bei Steam.

MMM - Murder Most Misfortunate

Ein Visual-Novel-Adventure mit leichten Manga-Anleihen kommt in dieser Woche von Foolish Mortals Games aus Kanada. In Murder Most Misfortunate verbringt ihr einen Abend auf einer Dinnerparty in einem schicken Anwesen. Als dort ein Mord geschieht, werdet ihr in der Rolle der als Unsympathin auftretenden Miss Fortune als Erste verdächtigt. Es liegt nun an euch, eure Unschuld zu beweisen, das Haus nach Hinweisen zu durchsuchen, in Multiple-Choice-Gesprächen Informationen einzuholen und so am Ende den wahren Täter zu demaskieren. Je nachdem, wie euer Spielfortschritt verläuft, werdet ihr beim Eintreffen der Polizei auf verschiedene Enden stoßen. Alle Charaktere wurden komplett in englischer Sprache vertont, die Grafik kommt mit handgezeichneten Hintergründen und dem Manga-Stil entliehenen Figuren daher.

MMM - Murder Most Mistortunate, ein Mystery-Detektiv-Adventure mit Zeitdruck für PC und Mac, gibt es für rund fünf Euro bei Steam. Dort findet ihr auch eine Demo-Version zum Download.