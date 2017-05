Dreamfall Chapters: Adventure nun auch für PS4 und Xbox One erhältlich

PC XOne PS4 Linux MacOS

Dreamfall Chapters ab 17,77 € bei Amazon.de kaufen.

Dreamfall Chapters (im Test, Note 8,0), der dritte Teil der The Longest Journey-Reihe, ist nun über zweieinhalb Jahre nach Veröffentlichung auf PC auch für Playstation 4 und Xbox One erschienen. In dem Adventure übernehmt ihr abwechselnd die Rolle von Zoë Castillo, die sich in eine magische Parallelwelt träumen kann, und dem Krieger Kian Alvane, der sich dem Widerstand der Magischen angeschlossen hat. Gemeinsam stellt ihr euch der drohenden Gefahr einer Zerstörung der beiden Parallelwelten, einer Cyberpunkvision der Zukunft und einem magischen Fantasyreich.

Die norwegischen Entwickler von Red Thread Games haben für die Konsolenfassungen die Steuerung an die Controller angepasst. Außerdem wurden alle Verbesserungen, die mit den PC-Patches nach und nach eingebaut wurden, übernommen. Dreamfall Chapters bietet eine deutsche und englische Sprachausgabe und ist seit dem 5. Mai digital und im Handel für knapp 30 Euro erhältlich.