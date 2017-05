Steam: Erneut Änderungen an der Geschenkfunktion

Ende 2014 führte die Online-Vertriebsplattform Steam Änderungen am Handelssystem ein (wir berichteten). Seitdem gibt es eine 30-tägige Wartezeit für tauschbare Spiele, um Probleme mit Zahlungen zu reduzieren. Wenige Monate später verschärfte Valve zudem die Regionsbeschränkungen (wir berichteten).

Auch wenn der Grund für diese Änderungen offiziell die Zufriedenheit der Kunden ist, so gibt es durchaus den Verdacht, dass der Anbieter auf diese Weise Probleme mit Key-Resellern in den Griff bekommen möchte. Hier kaufen Dritte diverse Titel günstig ein, etwa in Humble Bundles, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt mit Gewinn wieder zu verkaufen.

Anscheinend haben die bisherigen Anpassungen jedoch nicht ausgereicht, sodass es seit dem 4. Mai erneut Änderungen gibt. Demnach entfällt die Aufbewahrung von Titeln im Inventar komplett, ein Geschenk lässt sich nur direkt für einen Steam-Nutzer kaufen. Lehnt der Beschenkte das Spiel ab – etwa weil er es bereits besitzt –, wird ab jetzt sofort der Kaufpreis erstattet, anstatt den Titel im Inventar des Käufers abzulegen. Außerdem wurde die Terminplanung von Geschenken verbessert, Spiele lassen sich nun einfacher im Voraus für ein bestimmtes Datum kaufen.

Die Ungewissheit, ob ein Geschenk über Landesgrenzen funktioniert, gehört laut Valve ebenfalls der Vergangenheit an. Entweder ein Spiel funktioniert beim Empfänger oder der Käufer wird während des Kaufs auf den Umstand hingewiesen.