GG-Intern: Kriesing zu Besuch in der Redaktion

Hagen und Ingmar (Kriesing) im angeregten Gespräch. Eine gar nicht gestellte Aufnahme!

Eine kurzzeitige Romanze in drei Fotos.

Es hat ein wenig gedauert, aber endlich hat es der Topspender der Weihnachtsaktion 2015 (kein Schreibfehler!) geschafft, seinen damit einhergehenden Anspruch auf einen Redaktionsbesuch wahrzumachen. Aberist nicht nur einer unserer größten Unterstützer, sondern auch gut beschäftigt und nicht gerade in der unmittelbaren Nachbarschaft der Redaktion angesiedelt (kleiner Tipp fürs nächste Mal: Man bestellt hier kein Kölsch an der Hotelbar!).Jedenfalls durften wir am gestrigen Freitag unseren Ehrengast begrüßen, ihm die Redaktion zeigen und in den erstaunlichen Aufwand einweihen, den zum Beispiel hinter dem Schnitt einer Stunde der Kritiker steckt. Natürlich traf Kriesing auch auf unseren Praktikanten Hagen und konnte der Vorbesprechung und einem Teil der Entstehung von dessen ersten Artikel für GamersGlobal beiwohnen (dem für Montag geplanten Test von).Die lange Anfahrt hat sich für Kriesing auf jeden Fall gelohnt. Das sagen wir nicht, weil wir wissen, dass es ihm gefallen hat bei uns (wir glauben und hoffen aber schon!), sondern rein aus praktischen Erwägungen heraus: Die zusammen genommen wohl gut elf Stunden Fahrt waren nämlich deutlich schneller, als wenn er sich mit seiner heimischen Deutschland-das-Internet-Entwicklungsland-Dorfleitung die noch nicht gesehenenen 33 Folgen des Yakuza 0-Letsplays heruntergeladen hätte. So konnte er den Besuch als Direktdownload-Möglichkeit (auf zwei 32-GB-USB-Sticks) nutzen...Danach ging's zu einem späten Mittagessen (immerhin eine Wirtschaft im 5-km-Umkreis hatte auch nach 14:00 Uhr noch etwas Warmes für uns), zu dem auch noch ein gewisser(aka direx) dazustieß, der beruflich gerade in München weilte. Der outete sich dort als Yakuza-Verächter ("das ist mir zu abgedreht japanisch!")– wir finden es umso erstaunlicher, dass direx sich dennoch dazu bereiterklärt hat, im Falle eines erfolgreichen TGS2017-Crowdfundings wieder das Reportagevideo zu schneiden!Aber zurück zu Kriesing: Wir wollten es euch eigentlich verschweigen, zumal es doch eine sehr zarte, private Begebenheit war. Aber als wir während der Redaktionsführung mal eben nicht aufpassten, kam es zu einer folgenschweren Begegnung. Das harmlose Arm-um-die-Schulter-Legen von Kriesing wurde nämlich von Batman, nun ja, missverstanden! Ein zufällig anwesender Boulevardpresse-Fotograf schoss die entscheidenden Momente, von der vorsichtigen Annäherung bis zum ... Happy End?Von wegen Happy End: Batman musste schmerzhaft erkennen, dass Kriesing gar keine Superhelden-Figur ist, sondern ein atmender Mensch, der schlichtweg von der Situation überrumpelt worden war – und der überdies kurz darauf schon wieder die Rückreise antreten musste. Seitdem ist Batman manisch-depressiv, wir trauen uns nicht mehr in den Video-Raum!Und jetzt im Ernst: Wir haben uns über deinen Besuch sehr gefreut, lieber Ingmar, und hoffen, dass du es auch zum angedachten Grillfest irgendwann Mitte Juli bis Mitte August schaffst!