Nach dem Erscheinen von Resident Evil 4 sind viele Horrorspiele mit Action-Anleihen erschienen, bei denen eins meist auf der Strecke blieb: der Horror – von Ausnahmen wie F.E.A.R. vielleicht einmal abgesehen. In den vergangenen Jahren besannte sich das Genre wieder auf seine Ursprünge zurück, und zwar mit Erfolg, wie ihr heute in den Lesetipps erfahrt. Zudem geht es um das Design von Landkarten in Computerspielen und um den Deutschen Computerspielpreis.

"Wovor fürchten wir uns eigentlich?"

Zeit.de am 25. April, Matthias Kreienbrink

Matthias Kreienbrink beschreibt in seinem Artikel auf Zeit Online die Faszination von Horror-Spielen, bei denen seiner Meinung der Eskapismus mehr im Vordergrund steht als in anderen Genres: "Die Spieler werden also zurückgeworfen und reduziert auf das Gefühl der Angst. Der Horror, den sie erleben, den Schmerz, den die Spielfigur erleidet, sie brauchen keine Worte. Guter Horror spielt mit Szenarien und Motiven, zitiert Sicherheit und verschiebt sie in einen Kontext der Angst."

"Entrüstung ist Bekenntnis der Hilflosigkeit"

Pixelwarte.de am 30. April, Hannes Letsch

"Den Deutschen Computerspielpreis als eine Veranstaltung zu betrachten, die der Kunstform Videospiel gerecht wird, ist momentan verfehlt.", schreibt Hannes Letsch auf Pixelwarte.de. So werde der Preis aus verschiedenen Gründen dem Förderungsanspruch, den er sich selbst zuschreibt, nicht gerecht, genieße aber auch noch nicht den Status eines Qualitätszertifikats für Spiele.

"The Video Game Cartographers"

Kotaku.co.uk am 27. April, Andreas Inderwildi (Englisch)

In diesem Artikel geht es um das Design von Landkarten von Spielwelten, insbesondere bei Sandbox-Titeln. Andreas Inderwildi stellt einige Design-Ansätze vor – etwa die topologischen Details bei Zelda - Breath of the Wild oder den Versuch von Metroid Prime, dreidimensionale Labyrinthe abzubilden – und schreibt: "Die faszinierendsten Karten sind diejenigen, die Umgebungen, die sich den Umgebungen, die sie abbilden, anpassen und mit dem Spannungen zwischen dem Realen und dem Imaginären spielen, dem Gesehenen und dem noch nicht Gesehenen."

Im heutigen Video: Star Wars mit Tommy Wiseau aus The Room.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar. Dieses Mal bedanken wir uns bei GG-User Old Lion!