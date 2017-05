GG-Intern: Abschaffung des kostenlosen Abos ab Rang 28

Wir werden Anfang November das kostenlose Dauer-Abo als Belohnung für das Erreichen von Rang 28 abschaffen. Es bleibt euch also ein halbes Jahr Zeit, Rang 28 noch zu erreichen und so in den Genuss des kostenlosen Premium-Abos zu gelangen. Bestehende Dauer-Abos gelten weiterhin.

Der Vorteil stammt aus einer Zeit, als das Abo noch nicht die Wichtigkeit für uns besaß, die es heute hat. Außerdem gingen wir damals von moderat, aber stetig steigenden Abonnentenzahlen aus.