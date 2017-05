Ever Oasis: Intro-Trailer zum exklusiven 3DS Action-Adventure-RPG

3DS

Ever Oasis ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das im Rahmen der letztjährigen E3 angekündigte Action-Adventure-RPG Ever Oasis hat von Publisher Nintendo einen neuen Trailer spendiert bekommen, der euch das Intro und auch einige Gameplay-Szenen des exklusiven 3DS-Titels zeigt. Den rund zweiminütigen Clip findet ihr am Ende dieser News. Das neueste Werk des Entwicklers Grezzo unter der Führung von Koichi Ishii (Schöpfer der Mana-Serie) verschlägt euch in ein Ägyptisch angehauchtes Szenario, in dem ihr mit Hilfe eines Wassergeists die letzte Oase der Welt beschützen und wiederaufbauen sollt.

Dabei könnt ihr euch die Hilfe von Verbündeten zunutze machen und mit eurer Helden-Gruppe die unwirtliche Wüstengegend erkunden, die viele Geheimnisse und Dungeons beherbergt. Neben diversen Puzzles, die ihr im Laufe eures Abenteuers lösen müsst und dem Management-Teil, in dem ihr euch um den Ausbau eurer Oase kümmert, werdet ihr auch viele Kämpfe zu bestreiten haben. In den Gefechten nutzt ihr ein Echtzeitkampf-System, um eure Gegner zu besiegen.

Ever Oasis erscheint hierzulande und in Nordamerika am 23. Juni dieses Jahres, während die Fans in Japan noch ein wenig länger warten müssen auf den Release, dort erscheint der Handheld-Titel erst am 13.7.2017.