Assassin’s Creed - Empire wird vielleicht einen anderen Namen tragen / Hinweise auf Far Cry 5

PC XOne PS4

Der nächste Ableger der Assassin's-Creed-Reihe wird angeblich nicht, wie bisher vermutet, den Beinahmen „Empire“, sondern „Origins“ tragen. Das zumindest behauptet der Reddit-Nutzer Sirusavath, der laut eigenen Angaben für ein Unternehmen tätig ist, das Pre-Order-Karten für einige US-Händler herstellt. Wie Sirusavath in seinem Beitrag erklärt, habe er kürzlich eine solche Karte für Assassin’s Creed - Origins bei seinem Arbeitgeber im Werk gesehen.

Das dazugehörige Artwork soll einen Assassinen zeigen, der laut der Quelle große Ähnlichkeit mit dem Charakter auf dem Bild hat, das seit Ende Februar im Netz kursiert und von Ubisoft seinerzeit als „Fake“ bezeichnet wurde. Das Artwork soll zudem im Hintergrund eine Stadt und eine Pyramide zeigen, was die vorherigen Gerüchte über Ägypten als Schauplatz bestärken würde. Der mit Schild und Bogen ausgerüstete Assassine marschiert laut der Beschreibung des Users in Richtung der Stadt und soll dabei einen Falken auf seiner Schulter tragen.

Die Pre-Order-Karte wurde der Quelle zufolge für eine Gold Edition angefertigt, die laut der Info auf der Karte in einer Steelbook-Verpackung in den Handel kommen und neben dem Spiel auch den Season Pass umfassen wird. Die Karte soll nach Angaben von Sirusavath am 30. Mai 2017 an die Händler verschickt werden. Sollte die Geschichte stimmen, dürfte In etwa diesem Zeitraum, oder spätestens auf der E3 dann auch eine offizielle Ankündigung seitens Ubisoft folgen.

Neben Assassin’s Creed - Origins will der Reddit-Nutzer auch eine Pre-Order-Karte für Far Cry 5 gesehen haben. Ubisoft hat bisher offiziell nichts angekündigt. Wenn es also stimmt, können wir wohl im Rahmen des Events in Los Angeles auch mit dieser Ankündigung rechnen.