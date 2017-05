Darksiders 3: Neues Video zeigt rund zwölf Minuten Gameplay aus der Alpha-Version

PC XOne PS4

Die US-Kollegen von IGN.com hatten bekanntlich kürzlich die Gelegenheit, Gunfire Games in ihrem Studio in Austin zu besuchen und dort das kürzlich angekündigte Darksiders 3 Probe zu spielen. Nachdem dazu bereits eine Preview mit ersten Details zum Spiel und der Protagonistin erschien (siehe unsere News: Darksiders 3: Neue Details zur Spielwelt bekannt, weitere Bilder veröffentlicht), hat die Redaktion jetzt auch ein Gameplay-Video online gestellt.

Der neue Clip zeigt rund 13 Minuten unkommentiertes Gameplay. Ihr bekommt dabei einige Kampfszenen zu sehen, bei denen Fury verschiedene Widersacher mit der Peitsche zerlegt. Am Ende gibt es auch einen ersten Bosskampf gegen den Herren der Fliegen Sloth zu bestaunen. Ihre Peitsche kann die Protagonistin nicht nur im Kampf, sondern auch an bestimmten Stellen in der Umgebung einsetzen, um über Abgründe zu schwingen und so schwer zugängliche Bereiche zu erreichen. Bei den gezeigten Szenen handelt es sich um eine Alpha-Version. Der Titel ist also noch weit von seiner Fertigstellung entfernt (auch die Musikuntermalung fehlt noch stellenweise). Darksiders 3 wird im kommenden Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.