Darksiders 3: Neue Details zur Spielwelt bekannt, weitere Bilder veröffentlicht

PC XOne PS4

Nach der jüngsten Ankündigung von Darksiders 3 haben die US-Kollegen von IGN.com das verantwortliche Studio Gunfire Games (größtenteils aus den ursprünglichen Entwicklern von Vigil Games bestehend) im texanischen Austin besucht, um einen ausführlichen ersten Blick auf das kommende Action-Adventure zu werfen. Dazu wurde nun ein Preview-Artikel veröffentlicht, der schon mal ein paar erste Details zur Spielwelt und der Protagonistin verrät.

Die Welt in Darksiders 3 soll sich demnach viel natürlicher und schlüssiger anfühlen. Gemeint sind sowohl die Rätsel, die besser in die Umgebung eingebunden werden sollen, als auch die einzelnen Bereiche, die zwar unterschiedliche Todsünden widerspiegeln und jeweils mit einem eigenen, thematisch passenden Boss aufwarten, aber trotzdem logisch miteinander verbunden sein sollen. Laut den Entwicklern soll alles wie ein einziger, großer Dungeon wirken, weshalb es auch keine Ladezeiten zwischen den einzelnen Bereichen geben wird. Die Sammelgegenstände sollen diesmal kreativ in der Welt verstreut sein, statt in willkürlich in der Spielwelt platzierten Schatztruhen zu liegen. Auch die Kreaturen, die ihr in der Welt antreffen werdet, sollen nicht an bestimmte Bereiche gebunden sein, sondern vielmehr wie ein natürlicher Bestandteil der Welt wirken. Der Story-Fortschritt soll allerdings, wie in den beiden Vorgängern, linear bleiben.

Die Spielwelt soll so aufgebaut sein, dass ihr während eures Abenteuers vom Weiten auch Bereiche erblicken könnt, die ihr bereits besucht habt, oder die ihr noch besuchen werdet. Während seiner Anspiel-Session konnte der IGN-Redakteur zwar noch nicht viele Gegenden erkunden, aber in der Ferne unter anderem am Himmel schwebende Wolkenkratzer, eine Sumpflandschaft und eine feuere Höhle sehen. Anders als die beiden Vorgänger, die auf eine eigens entwickelt Engine setzte, nutzt Darksiders 3 als grafischen Motor die aktuelle Version von Epics Unreal Engine 4 und soll mit einer deutlich höheren Grafikqualität, vor allem bei den Beleuchtungseffekten, sowie der Darstellung von Wasser und Lava aufwarten.

Die Protagonistin Fury wird als ein „spaßiger Charakter“ beschrieben, die schnell und flink sei und ein wenig wie eine Mischung aus einer postapokalyptischen Catwoman und Kratos (God of War) wirke - aber mit viel cooleren Haaren. Zur Peitsche schwingenden Dame soll noch im Laufe diesen Monats ein ausführlicher Vorschau-Artikel erscheinen. Mit der ersten Preview wurden auch einige neue Screenshots veröffentlicht, die ihr in unserer Bildergalerie findet.