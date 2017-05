Gears of War: Drehbuchautor der kommenden Avatar-Filme an Bord

PC 360 XOne

Gears of War ab 14,99 € bei Amazon.de kaufen.

Obwohl die Verfilmung zu Gears of War bereits im Oktober vergangenen Jahres angekündigt wurde, gab es bisher kaum neue Infos zum Projekt. Jetzt meldete sich Rod Fergusson, Studio Head von The Coalition, via Twitter zu Wort und verwies auf einen Artikel des Filmmagazins Deadline, laut dem ein Drehbuchautor für den geplanten Actionstreifen gefunden wurde.

Demnach wird Shane Salerno die Geschichte für die große Leinwand schreiben. Salerno ist unter anderem für seine Arbeit an Filmen, wie Armageddon, Shaft, oder auch Aliens vs. Predator - Requiem bekannt und ist auch als Autor in den 2018 erscheinenden Thriller The Cartel, sowie die nächsten vier Avatar-Filme involviert. Er steuert zudem das Drehbuch für die geplanten Filmumsetzungen der Don-Winslow-Romane Satori und The Power of the Dog (hierzulande unter dem Titel Tage der Toten erschienen), sowie Marcus-Sakey-Roman Afterlife bei.