Sudden Strike 4: Termin und neue Features angekündigt

PC PS4 Linux MacOS

Die taktische Echtzeit-Strategie im Szenario des Zweiten Weltkriegs geht am 11. August 2017 in die vierte Runde. Dann übernehmt ihr in Sudden Strike 4 wieder die Kontrolle über Königstiger-Panzer, Katjuscha-Raketenwerfer oder Hawker Typhoon-Kampfflugzeuge. Über 100 Einheiten haben die Entwickler in den neuesten Teil der im Jahr 2000 gestarteten Sudden-Strike-Reihe eingebaut. In drei Kampagnen mit über 20 Missionen dirigiert ihr bekannte Generäle wie George Patton oder Bernard Montgomery mitsamt Kriegsgerät über die Schlachtfelder. In Multiplayer-Partien könnt ihr gegen sieben weitere Spieler antreten.

Sudden Strike 4 wird für PS4, Windows-PC, Mac und Linux erscheinen, aber nur Besitzer der PC-Version erhalten Zugang zum neuen Modding-Support, der an den Steam-Workshop gekoppelt ist. Neu ist zudem der Pause-&-Play-Modus, mit dem ihr die teilweise hektischen Kämpfe pausieren könnt um den Einheiten neue Befehle zu geben. So soll die taktische Tiefe im Vergleich zu den Vorgängern ausgebaut werden. Zur Ankündigung des Erscheinungstermins von Sudden Strike 4 hat Kalypso Media auf dem eigenen Youtube-Kanal den dritten Teil des General's Handbook veröffentlicht. In den Videos stellen die Entwickler die Eigenschaften und das Gameplay des Spiels vor.