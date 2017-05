WoW: Fan-Event "Running of the Gnomes" wird fester Spielbestandteil

PC MacOS

Wenn Gnome mit pinken Haaren und pinker Kleidung durch Azeroth laufen, wissen die Spieler von World of Warcraft: Es ist wieder Oktober, und wir befinden uns auf dem US-Server Scarlet Crusade. Nun macht Blizzard aus dem Fan-Event ein Ingame-Event: Einmal jährlich könnt ihr an einem Wettrennen mit eurem eigenen Gnom vom Heimatland der Winzlinge, Dun Morogh, bis nach Beutebucht im Süden des Kontinents teilnehmen.

Die Veranstaltung wurde 2010 als Spendenlauf ins Leben gerufen. Die eingenommenen Gelder gehen seither an die Cleveland Clinic in den USA, die an einem Impfstoff gegen Brustkrebs forscht. Die Entwickler von Blizzard fanden die Idee so gut, dass mit dem in Kürze folgenden Patch 7.2.5 der "Great Gnomeregan Run" als jährlicher Event für alle Spieler erscheinen wird. Die Strecke, die unter anderem auch durch Sturmwind, die Hauptstadt der Menschen, führt, wird durch Fahnen gekennzeichnet. An Start und Ziel werden Quests auf die Teilnehmer warten.

Wie der Dauerlauf-Tag der Gnome 2016 aussah, zeigt euch das folgende Video.