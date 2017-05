The Elder Scrolls Online - Morrowind: Erhöhte Systemanforderungen

PC XOne PS4 MacOS

Bethesda Softworks hat die empfohlenen Systemvoraussetzungen für das kommende The Elder Scrolls Online: Morrowind veröffentlicht. Diese fallen etwas höher aus als beim Hauptspiel.

So sollte gegenüber dem Hauptprogramm ein schnellerer Prozessor ab der Leistungklasse eines Intel Core i5 2300 respektive AMD FX 4350 im Rechner stecken und doppelt soviel Arbeitsspeicher (8 GB). Bei den Anforderungen an die Grafikhardware, Festplattenspeicher und Betriebssystem ändert sich hingegen nichts.

In The Elder Scrolls Online spielt ihr MMO-typisch euren eigenen Charakter auf dem fiktiven Kontinent Tamriel, um Abenteuer und eine eigene Storylinie zu erleben. Das Questing ähnelt dem Solo-Rolllenspiel Skyrim, es gibt aber auch viele MMO-typische Quests. Das selbstablaufende Addon Morrowind erscheint am 6.6.2017 für den PC, die Xbox One und die PS4.