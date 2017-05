Xbox One S: Bis zu 100 Euro Rabatt durch Gamerscore Super Deal

XOne

Der Redmonder Hersteller Microsoft wiederholt seine Gamerscore-Super-Deal-Aktion, bei der ihr eure Gamerscore Points in einen Rabatt umwandeln könnt. Je nach Anzahl der Punkte gibt es anschließend beim Kauf einer neuen Xbox-One-Slim-Konsole bis zu 100 Euro Preisnachlass. Die Aktion findet in Kooperation mit dem Online-Riesen Amazon statt.

Der Ablauf ist ziemlich simpel. Ihr meldet euch mit euren Daten in euren Xbox-Live-Account auf xbox.com an und holt euch den exklusiven Gamerscore-Rabatt-Code. Warten ab, bis der Rabatt-Code in eurem E-Mail-Postfach gelandet ist und löst diesen beim Kauf der Konsole bei Amazon ein. Ihr könnt den Code natürlich auch an einen Freund weiterleiten und dafür einen Key für die Download-Version von Forza Motorsport 6 (Testnote: 8.5) als Belohnung erhaltet (ihr bekommt den Titel, sobald euer Freund seinen Code bei Amazon genutzt hat). Ihr könnt den Code bis zum zum 17. Mai, um 23:59 (deutscher Zeit) anfordern und bis zum 24. Mai auf Amazon einlösen.