Far Cry 3: Entwickler deuten eine Rückkehr auf Rook Island an

PC 360 PS3

Far Cry 3 ab 8,49 € bei Amazon.de kaufen.

Im Jahre 2012 schickte uns Ubisoft Montreal in Far Cry 3 (Testnote: 8.5) auf Rook Island, wo wir als Jason Brody es mit dem durchgeknallten Psychopathen Vaas aufnehmen mussten. Jetzt sorgt der Entwickler und Publisher für Spekulationen in der Community, denn über die sozialen Kanäle, wie Facebook, Twitter und Instagram wurde nun ein Artwork der besagten Insel veröffentlicht mit dem Text. „Eine Insel, die man nie wirklich verlassen hat. Sagt es euch etwas?“

Was Ubisoft damit andeuten will, ist nicht ganz klar. Die Spekulationen reichen von einem Remaster / Remake über einen Prequel, bis zu einer Fortsetzung der Geschichte. Far Cry 3 wurde seinerzeit für PC, Xbox 360 und die PS3 veröffentlicht. Das Bild könnte also möglicherweise auch einfach eine Vorankündigung für eine geplante Xbox-One- und PS4-Umsetzung des Spiels sein. Vielleicht eine Art „Definitive Edition“ mit verbesserter Grafik und allen Zusatzinhalten? Sollten die Entwickler weitere Infos dazu veröffentlichen, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.

Auf der Xbox One ist der Last-Gen-Titel durch das Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm seit Ende März dieses Jahres spielbar. PS4-Spieler können das Spiel über Playstation Now zocken. Der kostenpflichtige Dienst von Sony ist hierzulande allerdings noch nicht verfügbar.