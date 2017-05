Prey: „Steam-Refund ist doch schon wie eine Demo“

PC XOne PS4

Während Konsolen-Besitzer die Demo zum kommenden Action-Adventure Prey (Preview) schon seit der vergangenen Woche ausprobieren können, wurde der Anspielversion für die PC-Fassung eine Absage erteilt. Weshalb das so ist, hat nun Raphael Colantonio, der Co-Creative Director bei Arkane Studios, in einem Interview mit AusGamers erklärt:

Es war schlicht eine Frage der Ressourcenverwaltung. Wir konnten die Demo nicht für alle drei Plattformen liefern, also mussten wir eine Entscheidung treffen. Der PC hat außerdem Steam und Steam-Spieler können das Spiel einfach zwei Stunden lang anspielen und dann zurückgeben. Es ist also schon eine Art Demo.

Colantonios Vergleich hinkt ein wenig, denn die Demo bietet eigentlich einen bestimmten Abschnitt des Spiels, den man immer wieder ausprobieren kann, was natürlich auf Steam mit der Rückgabe-Option nicht möglich ist. Man kann sich außerdem bei einer richtigen Demo (mit ein paar Ausnahmen) so viel Zeit lassen wie man möchte, was hier ebenfalls nicht geht. Prey wird ab morgen für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.