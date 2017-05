SWTOR: Neuer Trailer und Belohnungen zum Star-Wars-Day

PC

Pünktlich zum heutigen Star-Wars-Day (4. Mai) hat Bioware einen neuen Trailer zu Star Wars - The Old Republic veröffentlicht. Er heißt Schafft euer Vermächtnis und zeigt diverse Szenen aus den bisherigen Inhalten des Spiels sowie aus der Erweiterung Knights of the Eternal Throne und dem letzten Content-Update. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Zur Feier des Tages erhalten alle Spieler, die sich bis zum 9. Mai einloggen, das M4-Y6-Astromech-Droiden-Mini-Haustier. Ebenso gibt es von heute an bis zum 15. Mai doppelte Story- und Vermächtnis-Erfahrungspunkte sowie doppelte PvP-Auszeichnungen und Raumjäger-Requisitionen. Twitch Prime-Mitglieder erhalten in diesem Zeitraum zusätzlich Zugang zu allen neun Kapiteln der aktuellen Erweiterung und einen eigenen AC-PT-Kampfläufer.