New 2DS XL: Nintendos Reggie Fils-Aimé über die Zielgruppe

Vor kurzem kündigte Nintendo das neueste Mitglied seiner 3DS/2DS-Familie an: den New 2DS XL (siehe auch: Nintendo kündigt den New 2DS XL an). Da die Auswahl an Modellen für den Handheld schon jetzt recht üppig ist, stellt sich die Frage, wen die neue Variante nun zum Kauf animieren soll.

Von der TIME darauf angesprochen, erklärte Reggie Fils-Aimé, COO und öffentliches Gesicht von Nintendo of America:

Der 2DS fokussiert sich wirklich auf Einsteiger, die Vier-, Fünf-, Sechsjährigen, die gerade erst mit dem Spielen anfangen. Sie wollen Mario Kart, Super Mario Bros, Pokémon spielen. Und wir haben das Gefühl, der Nintendo 3DS XL für 199 Dollar ist ein vollwertiges Gerät, sozusagen das Spitzenprodukt.

Der New 2DS XL richte sich an Leute, die sich etwas zwischen dem Top-Modell und dem für weniger als 100 Euro angebotenen 2DS wünschen. Er solle dennoch den Komfort des 3DS XL für Leute bieten, denen das stereoskopische 3DS nicht wichtig sei, so Fils-Aimé weiter. Auf die Frage nach der Relevanz des 3D-Effekts für die Kunden verwies der COO auf fehlende Nutzerdaten, betonte aber, die 3DS-Varianten machen fast 90 Prozent der verkauften Einheiten aus.