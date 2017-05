AMD: Ryzen 3 und Ryzen mobil sollen noch vor Weihnachten erscheinen

PC

Noch in diesem Jahr will AMD seine Ryzen-Prozessorarchitektur in Notebooks einbauen, wie AMDs CEO Lisa Su bei der Bekanntgabe der aktuellen Quartalsergebnisse verlautbarte. So soll das Modell Ryzen mobil für Notebooks zum US-Weihnachtsgeschäft erhältlich sein und der kleinste Desktopvertreter Ryzen 3 "früher im zweiten Halbjahr 2017".

Beide Modelle sollen auf die Raven Ridge-Architektur für den Sockel FM4 mit vier Zen-Rechenkernen setzen, vereint in einem CPU Complex. Gerüchten zufolge soll auch eine GPU mit Vega-Architektur mit an Bord sein. Daneben will AMD noch vor Ende des Jahres CPUs mit dem Codenamen Naples mit bis zu 32 Kernen für Server vorstellen. 2017 werde ein wichtiges Jahr für AMD, so Lisa Su weiter. Die Firma sehe sich aber gut positioniert um dem wachsenden Markt von Plattformen qualitativ hochwertige Hardware bieten zu können.