PC XOne PS4 PSVita Linux MacOS

Fliegende Murmel

Die Leichen polstern die Stacheln und wir kommen leichter durch.

Sterben hilft

Jede Epoche ist anders desingt und vermittelt ein tolles Spielgefühl.

Technik und Fazit

Jump-and run

Einzelspieler (auch für PC verfügbar)

Für Profi-Masochisten

Preis am 9.5.2017: 14,99 Euro

In einem Satz: Bärenstarker Plattformer, der den Tod fordert

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Im PSN-Check zugeht es um einen Gangster-Bären aus Ost-London, der ein mittelalterliches Reich retten muss. Entwickelt wurde Super Rude Bear Resurrection von, einem mehrfach ausgezeichneten Indie-Entwickler aus Manchester. Wir klären, inwieweit sich der Trip lohnt und ob Spiele-Masochisten sich freuen dürfen.Der Tag hätte so schön werden können. Gemeinsam mit den Kumpels an der Straßenecke abhängen und Dinge tun, die ein Gangster-Bär tagtäglich so tut. So war es geplant. Bis unverhofft eine fliegende Murmel mit Zauberhut angeschwirrt kommt und uns darum bittet, ihre Welt vor einem bösen Zauberer zu retten. Ehe wir etwas erwidern können, öffnet sich auch schon ein Portal, dass uns in eine andere Welt teleportiert.An unserer Seite fliegt die Murmel, die uns ab sofort mit Rat und Tat zur Seite steht und nie um einen flotten Spruch oder eine dumme Bemerkung verlegen ist, und stolpern in unser Abenteuer. Zu Beginn bewegen wir uns durch eine Art Kerker, der verwinkelt in 2D vor uns liegt und gespickt von Fallen und anderen Unwegsamkeiten ist. Unser Ziel ist das große Tor am Ende eines Levels, das den Weg zum nächsten Abschnitt freigibt. Am Ende der Epoche wartet eine Art Bosskampf auf uns, dessen erfolgreicher Ausgang den Zugang zur nächsten Themenwelt öffnet.Das Besondere an Super Rude Bear Resurrection ist aber die Art und Weise, wie wir zu besagtem Tor gelangen. Da die Fallen in Form von spitzen Stacheln, herabfallenden Spießen, an Ketten schwingenden Äxten, Schneeballkanonen, Feuerbällen, Laserstrahlen und vielem mehr auf uns warten, müssen wir uns zum Teil selbst opfern, um voran zu kommen. Richtig, das Spiel baut darauf auf, dass wir uns durchsterben. Der Clou dabei: Unsere Leichen verschwinden nicht. Wir können also dank unserer leblosen Körper scharfe Spitzen polstern, Klingen entschärfen oder uns selbst eine Steighilfe hinterlassen und so das Level leichter gestalten. Sollten sich die Leichen einmal soweit stapeln, dass ein Weiterkommen nicht möglich ist, hilft uns die Murmel beim Beseitigen der sterblichen Überreste.Super Rude Bear Resurrection ist schwer, fordernd und verlangt Genauigkeit. Manchmal auch Geduld oder schnelles Vorgehen. Jedes Level ist abwechslungsreich designt und schlau durchdacht. Der Schwierigkeitsgrad steigt kontinuierlich an, sodass wir fast von Frust sprechen könnten, der im Laufe des Spiels aufkommt. Das wäre aber das falsche Wort, denn falls wir ungewollt sterben, liegt es meist an uns und nicht am Super Bear. Denn Gegner sind im ganzen Spiel nicht vorhanden. Das Spiel ist eigen, aber fair.Unterlegt ist euer Vorhaben mit den packenden Beats von, der insgesamt 73 Tracks im Hip-Hop- oder auch House-Stil zusammengemischt oder passend zum jeweiligen Hintergrund komponiert hat. Grafisch erwartet uns zwar kein Wunder, dafür aber eine ordentliche Arbeit des Ein-Mann-Teams. Insgesamt solltet ihr für einen kompletten Durchlauf des Spiels circa fünf Stunden einplanen.Mit Super Rude Bear Resurrection erwartet euch ein knallharter, aber zugleich auch in hohem Maße fordernder Jump-and-run-Titel, der in dem Maße eventuell einem Arcade-Check ) oder PSN-Check ) das Wasser reichen kann. Besonders Spieler die eine Herausforderung suchen, sollten hier zuschlagen.