Code Vein: Erster Trailer mit Spielszenen liefert Einblicke in die Geschichte

PC

Nachdem es zunächst nur einige Screenshots zu sehen gab, hat Bandai Namco Studios nun auch einen ersten Trailer zu seinem kommenden PC-Action-Rollenspiel Code Vein veröffentlicht. Der „Blutdurst“ getaufte Clip gewährt euch einen kleinen Einblick in die Geschichte und ihr bekommt auch einige Spielszenen (inklusive Kämpfe gegen verschiedene Kreaturen) zu sehen.

Die Geschichte von Code Vein ist in einer nicht allzu fernen, postapokalyptischen Zukunft angesiedelt, in der die Welt nach einer katastrophalen geologischen Anomalie in sich zusammengestürzt ist. Die riesigen Pfeiler, die daraufhin aus der Erdkruste hervorbrachen, verwandelten die einst blühenden Städte in Gräber einer vergangenen Zeit. Aus ihren Ruinen kamen die Wiedergänger hervor - Wesen mit mächtigen Fähigkeiten, die sie im Austausch gegen einen immerwährenden Blutdurst und den Verlust ihrer Erinnerungen erhalten haben.

Ihre neue Heimat, die sie „Vein“ nennen, verteidigen sie gegen die Verlorenen - andere Wiedergänger, die sich ihrem Blutdurst hingegeben und jegliche Erinnerungen an ihr früheres Selbst verloren haben. Ihr schlüpft in die Rolle eines der Wiedergänger aus Vein und macht euch gemeinsam mit einem Gefährten aus der Festung auf, die verlorenen Erinnerungen zu entdecken und einen Ausweg aus dieser verrückt gewordenen Welt zu finden.