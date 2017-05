Prey: PC-Version wird nach Problemen mit Dishonored 2 mit „doppelter Gründlichkeit“ getestet

PC XOne PS4

Mit Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske (Testnote: 9.0) hat das im französischen Lyon ansässige Team von Arcane Studio im November vergangenen Jahres zwar einen hervorragenden Titel abgeliefert, die PC-Version des Action-Adventures hatte aber zu Beginn mit einigen Problemen bei der Performance und Stabilität zu kämpfen. Das Team in Austin (Texas) will solche Schwierigkeiten bei seinem am Freitag erscheinenden Titel Prey (Preview) vermeiden. Wie Arcane Studios Präsident Raphael Colantonio gegenüber den Kollegen von Gamespot erklärte, wird die PC-Fassung mit doppelter Sorgfalt auf Fehler geprüft:

Zunächst einmal, es ist nicht so, dass wir die Spiele auf einer Konsole entwickeln und anschließend auf den PC portieren. Es beginnt am PC. So funktioniert die Entwicklung von Spielen. Der wahre Grund, weshalb PC-Titel oft mit Problemen zu kämpfen haben, sind die verschiedenen Hardware-Kombinationen. Und manchmal liegt es auch einfach am Timing, wenn etwa ein neuer Treiber zur gleichen Zeit wie unser Spiel erscheint. So etwas macht die Sache schwieriger. Nach den Problemen mit Dishonored 2 haben wir unsere Gründlichkeit verdoppelt, um sicherzustellen, dass der Titel flüssig läuft. Das Spiel ist bereits fertig und in den vergangenen Monaten haben wir jede Menge Tests mit verschiedenen Hardwarekonfigurationen durchgeführt, um sicherzugehen, dass alles funktioniert. Wir sind also ziemlich zuversichtlich. Man weiß natürlich nie, aber wir sind zuversichtlich.

Ob die Spielerfahrung diesmal am PC beim Release überzeugen kann, werden wir schon am 5. Mai 2017 erfahren. Dann wird Prey für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.