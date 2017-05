Fort Triumph: Taktik-Rollenspiel mit veränderbarer Welt bei Kickstarter (+Demo-Download)

PC Linux MacOS

Mit dem Feuerballzauber den Wald wegbrennen, der den Weg versperrt, mit dem Frostzauber den Fluss zufrieren, um eine Abkürzung zu nehmen. Das sollen nur einige der Möglichkeiten sein, die ihr in dem taktischen Rollenspiel Fort Triumph nutzen könnt, um die Spielwelt zu euren Gunsten zu verändern. Das im Comicstil gehaltenene Projekt der israelischen Entwickler Fort Triumph Team wirbt mit eben diesem Feature derzeit auf Kickstarter um Finanzierung. "Jede Kiste, jeder Baum ist eine potenzielle Waffe in den Händen erfahrener Taktierer", so die Entwickler in der Beschreibung ihres Spiels.

In Fort Triumph spielt ihr mit einer Gruppe von Helden, die die Fantasy-Spielwelt in einzelnen Quests retten soll. Diese Quests sollen nicht-linear verlaufen und je nach Spielweise generiert werden. Zur Auswahl stehen euch dabei eine ganze Reihe einzigartiger Helden. Mit deren Stärken und Schwächen wird bereits die Zusammenstellung der Party zu einer Herausforderung, die gut überlegt sein will. Jeder Charakter lernt dabei im Laufe der Geschichte neue Fähigkeiten aus seinem eigenen Fertigkeitenbaum.

Je nachdem wie die Finanzierung erfolgt, soll Fort Triumph im April 2018 für Windows, Mac und Linux erscheinen. Nach derzeitigem Stand hat das Fort Triumph Team zwanzig Tage vor Ende der Kickstarter-Kampagne ein Drittel der als Ziel gesetzten 75.000 Dollar erreicht. Neben einem Gameplay-Video findet ihr am Ende der News den Link zu einer Demo-Version, die der Entwickler zur Verfügung gestellt hat.