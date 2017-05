Catan Universe – Umsetzung des beliebten Brettspiels erschienen

PC iOS MacOS Android Browser

Vielen von euch dürfte das 1995 erschienene Die Siedler von Catan ein Begriff sein. Das frisch der Early-Access-Phase entstiegene Catan Universe lässt euch Partien des bekannten Brettspiels in simulierter Spieltisch-Optik austragen. Und zwar allein oder im Online-Multiplayer (sowohl im Browser als auch via Steam), Mobil-Versionen sollen noch folgen. Die Entwickler setzen auf ein Free-to-play-Modell: Das Basis-Brettspiel und ein Einführungsset des kartenbasierten Ablegers Catan – Das Duell sind kostenlos. Für Verbrauchsgegenstände, Erweiterungen, und bestimmte Features (wie etwa gezielte Spielersuche) müsst ihr jedoch Goldpakete investieren, die aktuell zwischen 0,99 Euro (entspricht 100 Gold) und 24,99 Euro (entspricht 3000 Gold) angeboten werden.

Als Startkapital sollt ihr bei der Registrierung 100 Gold und zwei Schriftrollen erhalten. Damit, so steht es zumindest in der Pressemitteilung, soll man die "Multiplayerversion des Basis-Brettspiels und das Einführungskartenspiel kostenfrei spielen können". Lesen wir hingegen das FAQ auf der eigentlichen Website, so muss man noch mal mindestens 3,99 Euro ausgeben, um so auf insgesamt 500 Gold zu kommen – dann lasse sich das Basisspiel freischalten. Vermutlich ist das kein Widerspruch, aber wir sind dennoch drüber gestolpert.

Catan Universe will neben dem reinen Spielgeschehen mit einem individualisierbaren Avatar, an Belohnungen gekoppelten Rangstufen, Chats und einem Gildensystem euer Interesse lebendig halten.