GG-intern: Praktikant Hagen Gehritz stellt sich vor

Ein herzliches Hallo, geschätzte GamersGlobal-Userschaft!

Als ich zuletzt auf meinen Ausweis sah, hieß ich Hagen Gehritz. Auf GamersGlobal habe ich bereits seit sechs Jahren unter dem Namen Lyhawk in den Kommentaren mitdiskutiert; zuletzt schrieb ich einen User-Artikel zum Yandere Simulator. Für die kommenden drei Monate gestalte ich mein Profilbild etwas seriöser, wechsle als Praktikant auf die andere Seite der Macht und senke den graue-Haare-Quotienten in der Redaktion beträchtlich. Ich habe ja noch Haare!

Dank meines älteren Bruder entdeckte ich Videospielen schon im Vorschulalter für mich und verbrachte Stunden unter anderem vor dem Nintendo 64 mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Games sollten auch in den kommenden Jahren mein liebstes Hobby sein und viele meiner Freundschaften vertieften sich beim gemeinsamen Zocken. Mein Interesse war dabei breit gefächert und erstreckte sich letztendlich auf alles, was sich nicht Sportspiel oder Rennsimulation schimpfte; nichts gegen die FIFA- und Forza-Fans unter euch! Dieses Interesse dehnte sich mit der Zeit auch auf die Branche, ihre Persönlichkeiten, ihr Handwerkszeug und ihre Geschichte(n) aus.

Am liebsten lasse ich mich von der Handlung und Atmosphäre eines Spiels einsaugen. Neben RPGs vom Schlage eines The Witcher 3 spiele ich mit großer Faszination japanische Spiele wie beispielsweise Yakuza, Persona und nach wie vor die Titel von Nintendo. Zudem grusele ich mich furchtbar gerne im Horror-Genre, ob nun intelligent á la SOMA oder mit dem blutigen Holzhammer eines Outlast. Nicht zuletzt bin ich ein Freund von Fighting Games wie Mortal Kombat, mache aber oft schon gegen eine schwerere KI keinen Stich.

Abseits von Videospielen mag ich Brettspiele, gerne auch komplexere wie Arkham Horror mit seinen hunderten Karten und Plättchen und Regeln. Zudem schätze ich allzeit ein feines Buch. Auch auf diesem Gebiet schlägt sich meine Lust am Grauen mit den Werken Poes, Lovecrafts und der frühen Schauerliteratur nieder. Zudem haben es mir neben einigen Klassikern vor allem historische Romane, SF und Fantasy angetan. So habe ich mir Andrzej Sapkowskis Zyklus um den inzwischen weltbekannten Hexer Geralt zum erneuten Genuss mit nach Bayern genommen.

Mit nunmehr 25 Jahren habe ich mir gedacht, ich lasse für ein Semester Master Studium Master Studium, Literaturwissenschaft Literaturwissenschaft und Geschichte Geschichte sein und erlebe den internen Betrieb einer Games-Redaktion hautnah mit. Damit erfüllt sich ein Traum, den ich schon vor mehr als zehn Jahren – vergnügt in Videospielmagazinen blätternd – hegte. Mir ist die Verantwortung bewusst, das euch bekannte und geschätzte Niveau von GG zu halten und werde daher mein Bestes tun, um Christoph, Benjamin und Jörg nicht bereuen zu lassen, mir diese Erfahrung zu ermöglichen.

Das war nun aber wirklich mehr als genug zu meiner Person. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir lesen uns!