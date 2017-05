The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Infos zu Hard-Modus und mehr

Switch WiiU

Pünktlich zum Sommerloch soll mit Die Meisterprüfungen der erste DLC zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test, Note: 9.5) für alle Besitzer des Expansion Passes erscheinen. Wie Nintendo nun mitteilt, könnt ihr euch auf eine Vielzahl an Inhalten freuen. So halten die Prüfung des Schwertes, der Hard- und der Pfad-des-Helden-Modus, das Reisemedaillon sowie die Krog-Maske und weitere Ausrüstungsgegenstände Einzug ins Spiel.

Die Ausrüstungsgegenstände, acht an der Zahl, beziehen sich hauptsächlich auf Charaktere vergangener Zelda-Ableger, darunter Midna, Tingle, Phantom und Majora's Mask. Sobald ihr sie einmal gefunden habt, wandern sie ins Inventar. Die Krog-Maske unterstützt euch beim Finden der Krog-Orte im Spiel und wackelt, sobald ihr euch in der Nähe befindet. Das Reisemedaillon erschafft einen temporären Reisepunkt auf der Karte, zu dem ihr euch jederzeit hinteleportieren könnt.

Mit dem Pfad-des-Helden-Modus erhaltet ihr eine Orientierungshilfe, die jeden eurer Schritte dokumentiert und in grün auf der Weltkarte einzeichnet. So besteht nicht mehr die Gefahr, sich unnötig zu verlaufen. Getrackt werden die letzten 200 Spielstunden, und zwar auch retroaktiv. So könnt ihr auch dann sehen, wo ihr euch bisher überall in Hyrule herumgetrieben habt, auch wenn ihr das Spiel schon beendet habt.

Für alle, die The Legend of Zelda - Breath of the Wild als "großartig, aber doch zu leicht" einstufen, wird zusätzlich der Hard-Modus hinzugefügt, der die Ränge der Gegner im Spiel erhöht. So werden zum Beispiel rote zu blauen Bokblins, und damit die Gefahr, frühzeitig auf stärkere Widersacher zu treffen, erhöht. Zudem regenerieren Feinde auch im Kampf ihre Gesundheit. Zusätzlich soll Link schneller entdeckt werden, sodass Schleicheinlagen durchaus schwieriger werden. Zu guter Letzt findet ihr im Hard-Modus auch schwebende, von Luftballons getragene Planken, die als Angriffsplateau dienen, aber auch Schätze beinhalten.

Ein weiteres Hauptaugenmerk der ersten Erweiterung liegt auf der "Prüfung des Schwertes". Dort betretet ihr eine Art Dungeon, zunächst ohne Waffen und Rüstung, und kämpft euch durch die einzelnen Räume. Sobald alle Feinde eines Raumes besiegt sind, dürft ihr den nächsten betreten, wobei ihr in den bis 45 Kammern sukzessive Waffen und Rüstung aufsammelt. Beim erfolgreichen Abschluss wird die wahre Macht des Schwertes entfesselt und im Anschluss leuchtend und stärker in eurer Hand liegen. Erste Bilder und Artworks findet ihr im Quellenlink. Ein genauer Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt, hier ist weiterhin von "Sommer" die Rede.