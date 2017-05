Shadow of the Tomb Raider angeblich nicht auf der E3, dafür aber noch 2017 im Handel

PC XOne PS4

Dass sich der neue Tomb-Raider-Titel, der letzten Gerüchten zufolge Shadow of the Tomb Raider heißen soll (mehr dazu hier: Tomb Raider: Titel des nächsten Serienteils durchgesickert?), bereits in der Entwicklung befindet, ist schon seit Längerem bekannt. Bisher hofften die Fans, im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles eine offizielle Bestätigung des Namen zu bekommen und vielleicht auch erstes Material zu sehen, doch daraus wird angeblich nichts.

Das zumindest schreibt die Facebook-Fanseite Turning Point, die diese Info direkt von Crystal Dynamics’ Senior Community Managerin Meagan Marie erhalten haben will. Diese soll auch bestätigt haben, dass der Titel noch dieses Jahr erscheint. Demnach habe man die Dame direkt kontaktiert und folgende Antwort erhalten: „Für die Lara wird es eine ruhige E3 sein, aber wir freuen uns bereits darauf, ihr neues Abenteuer, später in diesem Jahr zu verfolgen“.

Interessanterweise hieß es zuletzt, dass der neue Teil nicht mehr von Crystal Dynamics, sondern von Eidos Montreal entwickelt wird. Crystal Dynamics ist aktuell mit einem neuen Marvel-Titel beschäftigt, der sich um die Avengers drehen wird. Möglicherweise ist das auch der Grund, weshalb Square Enix die Arbeit am neuen Lara-Abenteuer angeblich an Eidos Montreal vergab. Eidos hilft zwar auch bei dem Avengers-Projekt mit, da das Studio aber aktuell über rund 350 Mitarbeiter verfügt, könnten die Entwicklungen auch parallel stattfinden.

Sollte an der Meldung etwas dran sein, wäre die nächste Gelegenheit für eine Ankündigung die diesjährige gamescom in Köln, im August dieses Jahres. Der Release des Spiels könnte dann irgendwann zu Weihnachten erfolgen. Bestätigt ist davon bisher natürlich noch nichts.