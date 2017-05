Resident Evil - Vendetta: Release-Termin für den Animationsfilm bekannt

PC XOne PS4

Der kommende Animationsfilm Resident Evil - Vendetta wird bekanntlich bereits diesen Monat, am 27. Mai, in den japanischen Kinos durchstarten. Wenig später, am 19. Juni wird Fathom Events den CGI-Streifen auch in Nordamerika in ausgewählten Kinos zeigen. Unklar war bisher noch, wann der Film offiziell für alle Fans digital und im Handel verfügbar sein wird. Jetzt hat Sony Pictures Entertainment einen konkreten Release-Termin bekanntgegeben.

Die neue Geschichte rund um Chris Redfield, Leon S. Kennedy und Rebecca Chambers wird demnach am 20. Juni digital und am 18. Juli im Handel erscheinen. Die Retail-Veröffentlichung soll auf DVD, Blu-ray und 4K-Blu-ray erfolgen. Die 4K-Blu-ray-Version umfasst drei Disks. Zum einen natürlich die Ultra-HD-Version des Animationsfilms, dann die Normale Blu-ray-Fassung, sowie eine dritte Disk, die euch einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen liefert.