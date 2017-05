Call of Duty - Modern Warfare Remastered: Hinweise auf eine Standalone-Version

PC XOne PS4

Bisher wurde Call of Duty - Modern Warfare Remastered von Activision stets ausschließlich als Beigabe im Bundle mit den Special Editions von Call of Duty - Infinite Warfare (Testnote: 8.0) vertrieben, doch das könnte sich schon bald ändern. Ein kürzlich beim Videospiel-Verleih-Service-Provider Gamefly entdeckter Eintrag lässt auf eine Standalone-Version hoffen.

Laut der Liste wird der Publisher den Titel angeblich am 20. Juni dieses Jahres für die PS4 und genau einen Monat später, am 20. Juli 2017 auch für die Xbox One veröffentlichen. Da hier vier Wochen dazwischen liegen, würde das in das übliche Muster (wegen der Zeitexklusivität für die Sony-Konsole) passen. Die Einträge wurden zwar von Gamefly recht schnell wieder entfernt, allerdings konnte die Website Charlie Intel ein paar Screenshots davon machen.

Möglich ist natürlich, dass es sich bei den Einträgen um einen Fehler handelte, oder es dabei nur um eine spezielle Verleihvereinbarung zwischen Gamefly und Activision für den Titel ging. Vielleicht wurde das Ganze aber auch einfach versehentlich zu früh geleakt. Abwarten und Tee trinken. Sobald etwas Konkretes bekannt wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.