Call of Duty - WW2: Entwickler über das Storytelling und Indie-Games als Inspirationsquelle

PC XOne PS4

Bret Robbins, der Senior Creative Director von Call of Duty - WW2 bei Sledgehammer Games, hat in einem Interview mit den Kollegen von Glixel über das Storytelling im kommenden Ego-Shooter gesprochen. Demnach wird die Geschichte hauptsächlich mit der Spielgrafik, statt in gerenderten Zwischensequenzen erzählt. Zudem hob er den Fokus auf die Charaktere hervor:

Unsere Geschichte ist mehr auf die Charaktere fokussiert. Die großen Momente wirken flach, wenn man sich als Spieler nicht um die einzelnen Figuren schert. Der Höhepunkt der Geschichte steht und fällt damit, wie sehr man sich mit den Charakteren verbunden fühlt. Das ist ein großes Risiko und etwas, womit die Videospiele manchmal ihre Probleme haben.

Darüber hinaus sprach Robbins über seine Inspirationsquellen für die Geschichte und gab an, dass hier unter anderem erzählerisch starke Indie-Spiele, wie Firewatch (Testnote: 7.0), Gone Home (Testnote: 6.5) und Virginia (zum Test) als Beispiele für das Storytelling dienten:

Firewatch ist eines meiner Favoriten. Auch Gone Home war großartig. Spiele werden erwachsen, das Publikum ist anspruchsvoll. Es erwartet immer öfter eine gute Geschichte. Nicht nur von Blockbustern, sondern auch von Indies und so wird das ganze Genre vorangetrieben. Virginia ist ein anderes gutes Beispiel. Ich habe diese Titel definitiv als Inspiration und als Beispiel für die erzählerische Mechanismen herangezogen. Wir scheuen uns nicht, Zeit für die Erzählung zu nehmen. Wir wollen etwas Bedeutendes und Tiefgreifendes erschaffen. Man braucht diese ruhigen Momente als Ausgleich zum ganzen Bombast. Es bedarf beides, denn ohne das eine, wirkt das andere flach. Das haben wir von diesen anderen Spielen gelernt und versucht, es in unserem Spiel umzusetzen.

Call of Duty - WW2 wird laut dem Publisher Activision ab dem 3. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.