Prey: Entwickler äußern sich zum Input-Lag in der PS4-Demo

PC XOne PS4

Die am vergangenen Donnerstag von Arkane Studios und Bethesda Softworks veröffentlichte Demo zum kommenden Action-Adventure Prey (Preview) stieß nicht bei allen Spielern auf Begeisterung. Vor allem auf der PS4 macht die Anspielversion keine gute Figur, da hier ein fieser Input-Lag für Verzögerungen bei der Steuerung sorgt (die Xbox-One-Version ist von diesem Problem offenbar nicht betroffen). Nachdem bereits zahlreiche Spieler im Netz ihren Unmut über die Umsetzung der Demo geäußert haben, meldete sich nun auch Bethesda zu Wort.

Wie der Community Manager Matt Grandstaff in einem Beitrag auf NeoGAF versicherte, habe man das Feedback der Spieler empfangen und das Problem bereits gelöst. In der fertigen Version soll die Steuerung demnach dank einem Fix wesentlich schneller reagieren. Prey wird hierzulande ab dem 5. Mai 2017 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.