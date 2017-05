Tekken 7: PSVR-Modus im Video

PC XOne PS4

Das kommende Prügelspiel Tekken 7 von Bandai Namco Studios wird bekanntlich in der PS4-Version auch Playstation VR unterstützen. Auf dem YouTube-Kanal „Shirrako“ wurde kürzlich ein Video veröffentlicht, das das Feature demonstriert. Den rund drei Minuten langen Clip könnt ihr euch im Anschluss an diese News zu Gemüte führen.

Zu Beginn des Videos bekommt ihr einen Kampf zwischen dem Gast-Charakter Akuma (Street Fighter) und Jin Kazama in VR zu sehen. Abschließend werden anhand von Nina Williams die Charakteranpassungsoptionen gezeigt, mit der Möglichkeit, das fertige Ergebnis dann von allen Seiten in VR zu betrachten. Tekken 7 wird am 2. Juni 2017 für PC, Xbox und die PS4 erscheinen.