GOG-Weekly-Sale Vol. 14 mit Deadly Premonition, Dustforce, Slain, Lumo und mehr

CD Projekts Online-Plattform GOG bietet diese Woche wieder einige ausgewählte DRM-freie Titel an, die teilweise bis zu 90 Prozent im Preis reduziert wurden. Diesmal könnt ihr eure GOG-Bibliothek unter anderem um Spiele, wie Deadly Premonition, Dustforce DX, Slain - Back From Hell, Lumo, Sheltered und 88 Heroes erweitern. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):