Death Stranding: Hideo Kojima mit kurioser Analogie zum Entwicklungsstand

PS4

In einer Fragerunde während der Eröffnung des Tribeca Games Festival in New York City sprach Hideo Kojima über den aktuellen Entwicklungsstand seines neuen Projekts Death Stranding. Wie zu erwarten äußerte sich der Spiele-Designer grundsätzlich positiv über die Arbeiten, bislang solle alles recht gut laufen. Doch Kojima gab den Fans auch einen recht ungewöhnlichen Einblick in die Entwicklung.

"Stellt euch vor, Normans Charakter würde durch New York laufen", sagte der Entwickler und verwies gleichzeitig darauf, dass Death Stranding nicht in New York spielen wird. Stattdessen würde das Team aktuell gerade die hauseigene Engine testen, um zu sehen, wie das Technikgerüst später laufen könnte. Doch Kojimas Erklärungen wurden noch kurioser:

Nehmen wir an, dass der Charakter in ein italienisches Restaurant geht. Wen der Charakter dort trifft, was er essen wird und alle weiteren Details sind gesetzt. Aktuell arbeiten wir gerade daran, was für eine Art Tisch dort stehen würde, welche ganz speziellen Details dort zu finden sind und wie die Speisekarte für genau dieses Restaurant ausieht.

Was Kojima genau damit meint, bleibt unklar, vor allem, da bislang noch kaum Details zu Death Stranding bekannt sind. Fest steht nur, dass der unter anderem aus der TV-Serie The Walking Dead bekannte Schauspieler Norman Reedus an der Produktion vom inoffiziellen Silent Hills-Nachfolger beteiligt ist (siehe auch unsere News E3 2016: Hideo Kojima stellt sein neues Spiel Death Stranding vor // Erste Szenen). Death Stranding soll noch 2017 erscheinen.