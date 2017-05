PC PS4 MacOS

Interaktive Stellen werden mit einem Stern angezeigt.

In der einen Hand den Kopf, in der anderen die Pistole

Unten rechts seht ihr das Auswahlmenü: M (Movement), C (Contact), I (Implement) und S (System).

Steuerung auf Sparflamme

Ändert die Systemsprache auf Englisch. Andernfalls bleiben bewegte und spielbare Szenen einfach schwarz.

Fazit

Einzelspieler

Für Spieler ab 16 Jahren geeignet

Preis 29,99 Euro (Stand 30. April)

In einem Satz: Spannende japanische Visual Novel mit hohem Textanteil.

1999 erschien die Visual Novel von Goichi Suda (Suda51) und seiner damaligen Firma Grasshopper Manufacture exklusiv für die PS1. Seit Ende April könnt ihr mit dem HD-Remake für PS4 erneut – oder natürlich erstmals – auf die Jagd nach dem totgeglaubten Serienmörder Kamui Uehara gehen.The Silver Case spielt in der japanischen Kanto-Region (wo auch Tokio liegt) in der fiktiven Sonderverwaltungszone 24 Wards. Der Ort ist überbevölkert, 80 Prozent der Menschen leben in Armut, die Kriminalität nimmt stetig zu. Ihr spielt hier einen jungen Special Agent der „Republic", einer Einheit, die zur Aufklärung mysteriöser Morde eingesetzt wird.Das Spiel beginnt mit einer Sequenz: Es ist Nacht. Der Winter neigt sich dem Ende. Special Agent Tetsugoro Kusabi fährt in seinem Auto eine Landstraße entlang. „Es läuft scheiß Musik im Radio. In solchen Nächten läuft verrückter Scheiß", motzt der Agent der Einheit für abscheuliche Verbrechen. Und er soll Recht behalten! Im Lichtkegel seiner Scheinwerfer erscheint plötzlich ein Mann, der mitten auf der Straße steht. Erst auf dem zweiten Blick sieht Kusabi, dass der Kerl den Kopf einer Frau in der einen Hand hält. Und in der anderen einen Revolver, den er mit wirrem Grinsen auf das Auto des Sepcial Agents richtet und abdrückt. Die Kugel schießt durch die Windschutzscheibe – und verfehlt ihr Ziel.Der Killer flüchtet in ein angrenzendes Feld. Kusabi greift indes zum Funkgerät und ruft Verstärkung. Jetzt kommt erstmals ihr ins Spiel, denn eure Einheit ist dem Tatort am nächsten. Der erste Fall entpuppt sich als Tutorial, in dem ihr erstmals mit der Steuerung vertraut gemacht werdet. Da Daigo Natsume, der Boss der „Republic", immer wieder betont, er glaube an euch, geht ihr vollen Mutes in die erste Mission.Im Verlauf des Spiels wirkt ihr in der Einheit für abscheuliche Verbrechen neben dem aufbrausenden Kusabi und anderen Detectives. Zudem könnt ihr die Geschehnisse in einer Nebengeschichte aus der Sicht des Journalisten Tokio Morishima erleben, was wesentlich zur Attraktivität des Geschehens beiträgt, da ihr dieselbe Geschichte aus zwei doch sehr unterschiedlichen Perspektiven erlebt.Ihr steuert eure Figur wahlweise mit Stick oder Steuerkreuz, ihr habt die Wahl zwischen Movement, Contact, Implement und Systemeinstellungen. Das Auswahlmenü lässt sich per gedrückter L1-Taste übersichtlicher anzeigen. Beim Bewegen gibt euch das Steuerkreuz die Himmelsrichtungen vor. Einmal gedrückt, dreht sich der Spieler zunächst in die jeweilige Richtung. Ein weiteres Mal drücken, und er bewegt sich zum nächsten Punkt im Raum. Hoch und runter schaut ihr mit R1 und R2. Wird der neue Standort durch einen drehenden Stern gekennzeichnet, ist hier eine Aktion möglich, die ihr mit „Contact" auslöst. "Implement" bietet Zugriff auf eure Dienstwaffe, Werkzeuge oder auf einen Comic, den ihr möglicherweise im Level gefunden habt. Achtung, das Spiel speichert nicht automatisch!Allerdings: Ihr werdet bei The Silver Case nicht so häufig in den Genuss kommen, irgendetwas zu steuern, es ist eben eine Visual Novel. Abnutzungsgefahr besteht jedoch für eure X-Taste, mit der ihr Texteinblendungen fortsetzt. Haltet ihr die X-Taste gedrückt, geht das ein bisschen schneller. Die Texte werden sozusagen ins Bild geschrieben, inklusive Schreibmaschinen-Geklapper mit Nervpotenzial. Im Hintergrund dudelt Musik à la Fahrstuhl. Wenn die Story an Fahrt aufnimmt, wird auch die Musik etwas flotter oder düsterer.Sequenzen und spielbare Szenen laufen nicht im Vollbild ab, sondern stets in Fenstern. Die jeweiligen Charaktere einer Szene werden in Standbildern eingeblendet. Wer gerade spricht, wird umrahmt und der Name kurz eingeblendet.Um euch Frust zu ersparen: Ihr müsst die Systemsprache eurer Konsole auf Englisch ändern, andernfalls werden sämtliche bewegte Sequenzen gar nicht erst angezeigt.„The Silver Case" ist eine Visual Novel mit sehr hohem Textanteil und ohne Sprachausgabe, daran ändert sich auch in der "HD"-Neuauflage nichts. Wer sich darauf einlassen kann – was für Fans dieses sehr japanischen Genres sicherlich gilt –, dem wird hier eine ungewöhnlich präsentierte, spannende Geschichte geliefert, rund um die seelischen Abgründe von Menschen.Fakten: