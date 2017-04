NBA Playgrounds: Release-Termin für das Arcade-Sportspiel bekannt

PC Switch XOne PS4

Das Studio Saber Interactive, das in der Vergangenheit unter anderem an der Entwicklung von Halo - The Master Chief Collection (Testnote: 9.0) und zuletzt an Quake Champions beteiligt war, hat den Release-Termin für seinen kommenden Titel NBA Playgrounds bekanntgegeben. Das Spiel wird demnach am 9. Mai 2017 für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen. Der Release erfolgt ausschließlich in digitaler Form. Der Preis liegt bei 19,99 Euro.

NBA Playground ist ein Arcade-Sportspiel im Stile von NBA Jam und der NBA-Street-Serie und wird dank der Lizenz der National Basketball Association alle 30 NBA Teams enthalten und sowohl mit aktuellen, als auch ehemaligen NBA-Stars aufwarten. Die Liste umfasst insgesamt 152 Namen, darunter bekannte Spieler, wie LeBron James, Wilt Chamberlain, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Earvin „Magic“ Johnson Jr. oder auch Shaquille O’Neal.

Alle Spieler lassen sich im Verlauf des Spiels aufleveln, um die verrücktesten Manöver auf dem Spielfeld auszuführen (die Entwickler versprechen über 100 verschiedene Dunks und Moves). Ihr könnt sowohl alleine, als auch mit freunden im lokalen und Online-Multiplayer spielen. Auch Online-Turniere gegen andere Spieler weltweit lassen sich absolvieren.