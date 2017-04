Overwatch: Blizzards Online-Shooter knackt 30-Millionen-Spieler-Marke

PC XOne PS4

Seitdem die Abo-Zahlen beim Blizzard-Aushängeschild World of Warcraft rückläufig sind, ist das Studio mit der Herausgabe von offiziellen Spielerzahlen seiner Titel zurückhaltender geworden. Nun hat sich der Entwickler jedoch via Twitter über eine neue Bestmarke in Overwatch gefreut. Demnach verzeichnet der Team-Shooter weltweit 30 Millionen Accounts, und das bereits knapp ein Jahr nach Erscheinen des Titels. Wie genau sich diese Zahl zusammensetzt, gab Blizzard nicht an. Fest steht nur, dass es sich nicht um 30 Millionen verkaufte Spiele handelt. Neben der Möglichkeit mehrerer Accounts pro Spieler ist Overwatch etwa in Südkorea kostenlos spielbar.

Blizzards grafisch und spielerisch eigenwilliger Multiplayer-Shooter spielt mit den genannten Zahlen nun ganz vorne in der Liga der Multiplayer-Hits wie League of Legends oder Rocket League mit. Zurecht geben sich die Entwickler somit in ihrem Tweet stolz und bedankten sich bei der Community. An Nachschub für die zahlreichen Overwatch-Fans wird auch fleißig gearbeitet. Gerade erst wurden für 2017 drei neue Karten angekündigt, drei weitere seien bereits in Arbeit.