Half-Life: Uncut-Version vom Index // Gratis-Update auf Steam [U.]

Update vom 7. Mai 2017:

Das ging schnell! Nachdem die ungeschnittene Version von Half-Life Ende April 2017 vom Index gestrichen wurde, steht die Uncut-Fassung ab sofort kostenlos auf Steam als Download zur Verfügung – allerdings nur für Besitzer des Originals. Falls ihr das Spiel noch nicht in eurer Sammlung habt, könnt ihr Half-Life aktuell auch für 9,99 Euro nachkaufen und kommt so direkt in den Genuss der Uncut-Version. Den Download-Link findet ihr in den Quellen.

Ursprüngliche Meldung vom 29. April 2017:

Dass Computerspiele in Deutschland oft nur in geschnittener Form erscheinen, war lange Zeit gang und gäbe. Dieses Schicksal ereilte um die Jahrtausendwende auch den Shooter-Meilenstein Half-Life (im GamersGlobal-Kultklassiker-Report). Damit das Spiel wenigstens eine USK-Einstufung "ab 16" bekommen konnte, ersetzte Valve zum Beispiel die Soldaten mit Robotern, Wissenschaftler konnten nicht mehr getötet werden. Diese Änderungen waren auch im 2005er Remake Half-Life: Source enthalten. Jetzt könnten deutsche Spieler nach fast 20 Jahren doch noch in den Genuss der ungeschnittenen Fassung kommen.

Denn wie Schnittberichte.com unter Berufung auf die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) berichtet, wurde die Uncut-Version von Half-Life jetzt vorzeitig vom Index gestrichen. Dadurch hätte Valve die Möglichkeit, eine Neu-Prüfung der Original-Version zu beantragen und die Spiele offiziell ungeschnitten in Deutschland zu vertreiben. Ob sich der Publisher jedoch dazu durchringen kann, bleibt abzuwarten.

Mehr zum Jugendschutz in Deutschland und die Arbeit der USK erfahrt ihr in unseren Artikeln Härter als PEGI? Die USK auf dem Prüfstand und Vor Ort bei einer BPjM-Sitzung – Im Sinne des Jugendschutzes.