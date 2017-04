Dungeons of Aledorn: Entwickler-Update // Beta-Version demnächst // Neue Bilder

PC Linux MacOS

Nachdem es längere Zeit still war, haben sich die Entwickler des Rollenspiels Dungeons of Aledorn mit einem Update auf der Kickstarter-Seite ihres Projekts zurückgemeldet. Wie Team 21 unter anderem mitteilten, ist die Entwicklung soweit fortgeschritten, dass demnächst mit dem Start der Beta-Phase zu rechnen sei.

Im Rahmen der Mitteilung über den aktuellen Entwicklungstand haben die Macher neben einem Video, das wir unter der News verlinkt habt und euch Einblick in den Level-Editor gewährt, auch eine Anzahl an neuen Screenshots präsentiert, die den Fortschritt bei der grafischen Entwicklung zeigen. So wurden am Beleuchtungssystem Verbesserungen erzielt, die das Spiel bei Nacht nun natürlicher und realistischer wirken lassen. Zusätzlich wurde mit dem" Dark Forest" ein neues Gebiet visualisiert. Das neue Bildmaterial haben wir für euch in unserer Screenshot-Galerie festgehalten. So erhaltet ihr weitere optische Einblicke in die verschiedenen Szenerien des RPGs, das im Jahr 2015 über Kickstarter finanziert wurde.

Bei dem Titel, der derzeit mit Hilfe der Unity-Engine-5 realisiert wird, handelt es sich um ein klassisches Rollenspiel, das mit Ego-Perspektive und rundenbasierten Kampfsystem aufwartet. Als Inspiration dienten dem tschechischen Studio dabei RPG-Klassiker wie Das Schwarze Auge - Schatten über Riva, Betrayal at Krondor sowie Rollenspielserien wie Might & Magic oder Fallout. Spielerisch soll der Titel neben einer freien Charakterwahl, einer aufteilbaren Party und einem komplexen Skillsystem sowie einstellbarem Schwierigkeitsgrad für Anspruch sorgen.

Erscheinen soll Dungeons of Aledorn für PC, MacOS und Linux, ein Release-Termin wurde bisher noch nicht bekanntgegeben.