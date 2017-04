Gamestop: PS4-Tauschaktion wird bereits am Sonntag vorzeitig beendet. PS4-Pro nur noch heute vorbestellbar

Mit seiner aktuell noch laufenden Tauschaktion, bei der die Kunden ihre alte PS4-Konsole samt zwei Spielen abgeben und für 99,00 Euro eine PS4-Pro erhalten können, hat Gamestop für viel Unmut unter den eigenen Verbrauchern gesorgt. So wurde die für den 26. April 2017 geplante Aktion bereits Tage zuvor gestartet, ohne die Öffentlichkeit darüber zu informieren, weshalb einige Filialen zum offiziellen Beginn keine Konsolen mehr für die Kunden vorrätig hatten. Nachdem sich kurz darauf auch der Verbraucherschutz in die Sache eingeschaltet hatte, hat das Unternehmen nun das Vorzeitige Ende der Aktion für den morgigen Sonntag, den 30. April 2017 verkündet (ursprünglich plante der Händler den Tausch bis zum 14. Mai 2017 zu ermöglichen).

Am heutigen Samstag, den 29. April 2017, habt ihr noch die Möglichkeit, eine Vorbestellung bei einer Gamestop-Filiale in eurer Nähe zu tätigen. Dafür müsst ihr lediglich die 30,00 Euro Anzahlen. Eure alte PS4 (und die beiden Spiele) werden erst bei Abholung der PS4 Pro benötigt. Ihr müsst also nichts löschen, bevor eure Ware nicht im Laden ankommt. Alle Vorbesteller werden ihre neue Konsole laut Gamestop spätestens Anfang Juni erhalten.