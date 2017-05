Switch

Seit dem 3. März dieses Jahres steht Nintendos neue Spielekonsole Switch (Praxisreport ) im Handel. Die Hybrid-Plattform aus mobilem Handheld-Teil und der Möglichkeit, dieses via Docking-Station wie eine stationäre Spielekonsole zu betreiben, findet offenkundigt reißenden Absatz – genauso wie der Launchtitel The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5 ). Doch wie wird die Switch von ihren Besitzern eigentlich genutzt? Tragen die Spieler ihre Switch meist unterwegs bei sich und spielen am Abend im Docking-Betrieb am Fernseher weiter? Spielen sie eigentlich ausschließlich zuhause, dabei vor allem auf dem Tablet oder doch im TV-Modus, womöglich auch mit dem optional zukaufbaren Pro Controller?In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie beziehungsweise wo ihr Nintendos neue Spielekonsole nutzt. Gehört ihr zu den Spielern, die vor allem zuhause auf der Switch spielen, egal ob im Handheld-Betrieb oder mittels Docking-Station am TV, oder nutzt ihr das Gerät tatsächlich überwiegend oder gar ausschließlich unterwegs. Ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern unter dieser News zu diskutieren, um so das Meinungsbild zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließt dieses Umfrage, wir präsentieren euch das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.