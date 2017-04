Gold Rush! 2: Fortsetzung des Sierra-Adventures aus den Achtzigern erschienen

PC iOS Linux MacOS Android

Knapp 30 Jahre, nachdem Sierra mit Gold Rush! einen ihren vielen Adventure-Klassiker veröffentlichte, ist nun die offizielle Fortsetzung erschienen. Der deutsche Entwickler Sunlight Games hat sich die Original-Entwickler von damals an Bord geholt und die Geschichte mit altbekannten Figuren weitergesponnen. Gold Rush! 2 spielt 20 Jahre nach dem ersten Teil im Jahr 1868. Die Titelhelden Jerrod und Jake Wilson haben sich an ihren Goldgräbereien in Kalifornien eine im wahrsten Sinne goldene Nase verdient. Nun droht jedoch in der Heimat der beiden Brüder, Brooklyn, Ungemach. Ein Bandenboss namens Tweed treibt dort sein Unwesen und sorgt mit korrupten Geschäften mit Politikern und Polizisten für Angst und Schrecken unter den Bewohnern. Die Wilsons verkaufen ihre Mine und reisen zurück nach New York, um Tweed und seine Handlanger hinter Gitter zu bringen.

In Gold Rush! 2 rätselt ihr euch in klassischer Point-and-Click-Manier durch über 80 animierte Schauplätze vom Wild-West-Szenario in Kalifornien über die Eisenbahnreise durch die USA bis ins New York des 19. Jahrhunderts. Die Dialoge sind sowohl auf deutsch als auch auf englisch vertont. Gold Rush! 2 soll keine AAA-Produktion sein und kommt mit etwa fünf Stunden Spielzeit entsprechend zum kleinen Preis daher.