For Honor: Ubisoft gibt Starttermin für zweite Season bekannt

PC XOne PS4

Am 16.5.2017 startet mit Shadow & Might die zweite Season des Koop-Schwertgeschnetzels von Ubisoft. Dabei soll es zwei neue Klassen, den Shinobi und den Zenturio, geben. Während der japanische Shinobi mit seinem Kusarigama mächtig Schaden austeilt, soll der Zenturio stark gepanzert und mit einem Gladius-Schwert bewaffnet gegnerische Verteidigungsstellungen durchbrechen können. Zu Beginn werden die beiden neuen Klassen zunächst nur für die Season-Pass-Besitzer zugänglich sein, ab dem 23. Mai dann auch für die anderen Spieler mittels der Ingamewährung Stahl. Zudem sind zwei neue Multiplayer-Maps angekündigt, die allen Spielern ab dem 16.5. zugänglich sind.

In For Honor kämpft ihr in der Third Person mit mittelalterlichen Waffen in einem fiktiven Szenario gemeinsam im Koopmodus gegen NPCs oder gegen andere echte Spieler in verschiedenen Modi. Dabei kommt es auf den geschickten Einsatz der einzelnen Fähigkeiten der jeweiligen Klassen und koordiniertes Teamspiel an.